«نظارات دانهل» لـ 2023: أناقة رصينة ولمسات مبتكرة

تغوص حملة دانهل الإعلانية الجديدة للنظارات في اكتشاف التباين بين التقاليد والابتكار، فتتغنى بدقة التصميم والحرفية اليدوية المتقنة، والمقاربة العصرية للنظارات التي يغلب عليها الطابع الذكوري.

وتوفق النظارات في الحملة الإعلانية لعام 2023 بين الأناقة الرصينة واللمسات العصرية المبتكرة، بفضل النمط المستوحى من ولاعة Rollagas ونمط Engine Turn اللذين يزيّنان ذراعَي النظارة الشمسية، وإطار النظارة الطبية المصمم من الأسيتات.

DU0056O

نظارات طبية مستطيلة لافتة مصممة من الأسيتات بالكامل، ومعززة بأجزاء معدنية ومحاور سلكية تستحضر التصميم الأيقوني لولاعة Rollagas، ونمط Engine Turn.

DU0056S

نظارات مستطيلة مصممة من الأسيتات معززة بأجزاء معدنية ومحاور سلكية، تستحضر التصميم الأيقوني لولاعة Rollagas ونمط Engine Turn.