أعراض تدق ناقوس الخطر.. تنذر بمشكلات في الكبد

تنذر بعض الأعراض بمشكلات صحية في الكبد، وعلى رأسها اصفرار بياض العين والجلد واللون البني الداكن للبول، والحكة في الجسم بأكمله، والإعياء والهزال.

وأوضح معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي الألماني، أن سبب هذه الأعراض قد يكمن في التهاب الكبد الوبائي، وفي أسوأ الأحوال قد يرجع الأمر إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد.

وأضاف أن الشعور بضغط في الجزء العلوي من البطن قد يشير إلى الإصابة بالكبد الدهني، شأنه في ذلك شأن اضطرابات الهضم والشعور بالانتفاخ.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوص اللازمة، مثل تحسس البطن وفحص الدم وقياس وظائف الكبد ومنظار البطن والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب، إضافة إلى خزعة الكبد (أخذ عينة من نسيج الكبد).

وللحفاظ على صحة الكبد، أوصى المعهد الألماني باتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة وقليلة الدهون.