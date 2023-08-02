4 نصائح للوقاية من سرطان الرئة

يتزامن الأول من أغسطس كل عام مع اليوم العالمي لسرطان الرئة، وتتجه جهود «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» إلى مواكبة اليوم بحملة توعوية تسلط الضوء على أعراض المرض وسبل الوقاية منه، والتحذير من العادات والسلوكيات المسببة له، وهو ما يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة؛ المسبب الأول للوفيات التي تحدث نتيجة لمرض السرطان، سواء بين النساء أو الرجال، وهو المرض الذي يحصد عدداً من الضحايا سنوياً يبلغ أكثر من سرطانات القولون، والبروستاتا، والعقد اللمفاوية، وسرطان الثدي مجتمعة.

وقالت مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عائشة الملا: «شهد عام 2020 وحده نحو 2.2 مليون إصابة جديدة بسرطان الرئة حول العالم، و1.8 مليون وفاة نتيجة هذا المرض».

وأضافت: «تتنوع مسببات مرض سرطان الرئة بين عوامل بيئية وجينية وسلوكية، ولكن من بين جميع هذه العوامل، هناك سلوك يبرز بشكل خاص وهو التدخين، فهو المسؤول عن نحو 86% من حالات سرطان الرئة، وهو ما يزيد خطر الإصابة بهذا المرض بمقدار 15 إلى 30 مرة لدى المدخنين، مقارنة بغير المدخنين».

سرطان الرئة مرض خبيث يصيب خلايا الرئة وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهو مرض صامت في بدايته، فلا تظهر أي علامات أو أعراض تدل على وجوده، ولكن عندما يتقدم فإنه يسبب مجموعة من المشكلات الصحية تؤثر في جودة الحياة والتنفس، ومن هذه الأعراض:

1 - الشعور بألم في الكتف والذراع والعنق، نتيجة ضغط الورم على الأعصاب المحيطة بالرئة، وهي حالة تسمى متلازمة بانكوست.

2 - الشعور بانتفاخ في الوجه والعنق والصدر، نتيجة لضغط الورم على الوريد الأجوف العلوي، وهو الوريد الذي يحمل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب، وهذه الحالة تسمى متلازمة الوريد الأجوف العلوي.

3 - سعال مزمن مصحوب بخروج دم أو بلغم دموي من الفم، وهذا يدل على تلف في أنسجة الرئة، أو في الأوعية الدموية المحيطة بها.

4 - ألم في الصدر أو في الظهر، خاصة عند التنفس أو السعال، وهذا يدل على انتشار الورم إلى غشاء التغطية للرئة أو إلى جدار الصدر.

5 - تغير في صوت المصاب، حيث يصبح أخفض أو أجشأ من المعتاد، وهذا يدل على تأثير الورم في الحبل الصوتي أو في العصب الحنجري.

الوقاية من سرطان الرئة

يصنف سرطان الرئة من أخطر الأمراض التي تهدد صحتنا وحياتنا، ولكن يمكننا أن نقلل خطر الإصابة به، باتباع بعض الخطوات، منها:

1 - تجنّب التدخين والتدخين السلبي.

2 - الكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل.

3 - تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل.

4 - الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه.