الفستان «الماكسي» لإطلالة صيفية حيوية أنيقة

أوردت مجلة «Instyle» أن الفستان الماكسي يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة من ناحية، وإحساساً بالراحة بفضل قصته الفضفاضة من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الماكسي يأتي هذا الموسم بتصاميم جريئة؛ حيث يخطف الأنظار إليه من خلال الألوان الزاهية مثل الأصفر أو يتألق بتفاصيل مفعمة بالأنوثة مثل الحمّالات الرفيعة أو القصّة الكاشفة للظهر.

وأضافت المجلة أن الفستان الماكسي ينبغي أن يمثل محور الإطلالة بفضل جاذبيته الطاغية؛ لذا ينبغي الاكتفاء بإكسسوارات بسيطة مثل قرط ونظارة شمسية.

وبالنسبة للأحذية، فإنه ينبغي تنسيق الفستان الماكسي مع حذاء يتسم بالبساطة والرقة مثل حذاء الباليرينا أو صندل أنيق أو حذاء ذي إبزيم الكاحل.

وإذا كان الفستان الماكسي ذا طابع رياضي، فيمكن حينئذ تنسيقه مع حذاء رياضي.

ويمكن للمرأة قصيرة القامة، تنسيق الفستان الماكسي مع حذاء ذي كعب عال قليل الارتفاع؛ حيث يعمل ذلك على إطالة القوام بصرياً.