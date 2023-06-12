إطلالة بيضاء كاملة.. على عرش الموضة

أوردت مجلة instyle المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الأبيض يتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2023، ليمنح المرأة إطلالة ساطعة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت أن الجينز الأبيض يطل هذا الموسم بقصة ذات أرجل واسعة، والتي توفر راحة الارتداء، أو بقصة باجي ذات الوسط الساقط، والتي توفر مزيداً من راحة الارتداء، فضلاً عن طابعها المتحرر.

ويمكن تنسيق الجينز الأبيض ذي الأرجل الواسعة أو قصة الباجي مع قطع فوقية ذات قصة ضيقة، إذ تخلق هذه التوليفة تبايناً يخطف الأنظار، لاسيما في إطار الأبيض الكاملة.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر أناقة وفخامة، يمكنها اختيار موديل ذي قصة رجل مستقيمة، إذ يشهد هذا الموديل رواجاً كبيراً هذا الموسم، ويتناغم أيضاً مع إطلالة الأبيض الكاملة.

• الجينز الأبيض يطل بقصة ذات أرجل واسعة توفر راحة الارتداء.