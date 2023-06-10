تفتيح البشرة بالليزر.. علاج سريع خلال ساعة واحدة

تعاني بعض النساء من بشرة مبقعة وغير متشابهة اللون إلى جانب الكلف والنمش ومشكلات البشرة المتعددة، ما يزيد من انزعاج وعدم راحة السيدة التي تحاول إخفاء هذه المشكلات بالكريمات من دون جدوى، لذلك تصبح عملية تفتيح البشرة بالليزر حلاً نافعاً لهذه المشكلة من حلول العناية بالبشرة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك. ونظراً لأن لكل شخص لون بشرة مختلف، فلا يوجد «مقاس واحد يناسب الجميع»، لذلك نوصيك بحجز استشارة طبيب حتى يتمكن من تقييم بشرتك والتوصية بالخيار الأفضل لك، ومن المهم جداً الخضوع للإجراءات التي يتم إجراؤها من قبل ممارسين مدربين تدريباً عالياً، كما تلعب المعدات الطبية أيضاً دوراً حيوياً في تحقيق أفضل النتائج.

وهنا تقدم «عيادة البراء» أهم النصائح التي يجب اتباعها قبل البدء بالعلاج:

يعد علاج تفتيح البشرة من العلاجات الآمنة والفعالة في الحصول على بشرة أكثر إشراقاً وأكثر تناسقاً في اللون، سواء كان هناك ضرر من أشعة الشمس أو الكلف أو فرط التصبغ الذي يتلو الالتهابات، أو تراكمات البقع الداكنة على الوجه أو الجسم.

مميزات العلاج بالليزر

يعتبر العلاج بالليزر أحد أسرع علاجات تفتيح البشرة. وفي ما يلي بعض الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من خلال الخضوع لعلاج تفتيح البشرة بالليزر. معظم علاجات تفتيح البشرة المتوافرة تستغرق بعض الوقت لتحقيق نتائج، ولكن على عكسها يعمل تفتيح البشرة بالليزر بسرعة، وعادة سترين تحسناً جذرياً مباشرة بعد العلاج.

تفتيح البشرة بالليزر يساعد في تحسين في المظهر العام للبشرة، وبصرف النظر عن تقليل البقع الداكنة ومشكلات حب الشباب، فإن العلاج بالليزر يمكن أن يساعدك أيضاً في تحسين جودة البشرة وصحتها.

ويتم استخدام الليزر لتقشير الجلد المتضرر من أشعة الشمس وللتحكم في إنتاج الميلانين بواسطة الخلايا المنتجة للصبغة في بشرتك، والتي تسمى الخلايا الصباغية، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين ونمو خلايا الجلد الجديدة، ما يمنحك بشرة ذات مظهر أكثر شباباً وبياضاً.

الإجراءات خطوة بخطوة

تستغرق العملية من 50 إلى 60 دقيقة، ونظراً لعدم الحاجة لفترة نقاهة بعد هذا العلاج، يمكنك ببساطة الحصول على تفتيح البشرة خلال استراحة الغداء والعودة إلى العمل، إلا إذا كنت غير مرتاحة للاحمرار المؤقت الناجم عن العلاج.

■ يبدأ علاج الجلد بالليزر عادةً بعد تنظيف الوجه والرقبة.

■ توضع مادة هلامية لتبريد الوجه ولتحضيره لعلاج الجلد بالليزر.

■ يقوم الفني بتحديد عيارات جهاز الليزر Revlite Q-switch المناسب لك ولنوع بشرتك للحصول على أفضل النتائج.

■ يتم امتصاص أشعة الليزر بواسطة الماء والهيموغلوبين والميلانين في الجلد.

■ يزيل هذا الامتصاص البقع الداكنة ويفتح لون البشرة بشكل عام.

■ إلى جانب إزالة البقع الداكنة فهو يساعد أيضاً على تقليص المسام المتضخمة وتحسين نسيج الجلد بشكل عام.

■ يمكن معالجة البقع الداكنة الصغيرة في بضع دقائق بينما قد تستغرق المناطق الأكبر مثل الوجه والرقبة ما يصل إلى ساعة حتى تكتمل.

رعاية ما بعد العلاج

يجب اتباع إرشادات العناية المهمة بعد علاج تفتيح البشرة.

■ توقعي حكة طفيفة في الجلد.

■ استخدمي الكمادات الباردة لتخفيف الانزعاج والأعراض مثل الاحمرار والتورم.

■ قومي بتغطية المناطق التي تم علاجها من أشعة الشمس لمدة 2-3 أسابيع بعد كل جلسة علاج بالليزر.

■ لا تحكّي القشرة أو تخدشيها فقد يؤدي ذلك إلى ندوب دائمة.

■ استخدمي المرطب الموصى به من قبل الطبيب على المناطق المعالجة ثلاث مرات على الأقل في اليوم.

■ لا تقومي بتدليك منطقة الجلد المعالجة لمدة أسبوعين على الأقل بعد علاج الجلد بالليزر.

رعاية ما قبل الإجراءات

بعض تدابير الرعاية ما قبل الإجرائية التي يجب عليك القيام بها مع علاج تفتيح البشرة

■ لا تضعي أي مادة على المنطقة المعالجة باستثناء ما وصفه لك الطبيب المعالج.

■ توقفي عن استخدام عقار Retin-A قبل أسبوع من العلاج.

■ استخدمي فقط بعد استشارة طبيبك.

■ توقفي عن التدخين لمدة أسبوع على الأقل قبل علاج تفتيح البشرة.

■ نظفي وجهك جيداً قبل المجيء لعلاج تفتيح البشرة.

■ تجنبي التقشير الكيميائي للجلد قبل أسبوع من العلاج بالليزر.

■ لا تعرضي الجلد لأشعة الشمس أو منتجات التسمير لمدة أربعة أسابيع على الأقل قبل العلاج.

موانع تفتيح البشرة بالليزر

يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على بشرة فاتحة ومتوهجة الاستفادة من تفتيح البشرة بالليزر. وفي ما يلي موانع استخدام تفتيح البشرة بالليزر:

■ النساء الحوامل.

■ الأمهات المرضعات.

■ ألا يقل العمر عن 18 عاماً.