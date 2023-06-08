وصفة الحماية من الحصوات الصفراوية.. في نظامك الغذائي

تعمل التغذية الصحية على الحماية من الإصابة بالحصوات الصفراوية، إذ تحد من الكوليسترول الذي يرفع من خطر تكوّن الحصوات الصفراوية.

ولهذا الغرض، أوصى المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل ثلاث مرات يومياً، وتناول الأسماك واللحوم بمعدل مرتين أسبوعياً، وتناول الوجبات النباتية بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً.

ومن الأفضل أيضاً تناول الخبز أو المعكرونة المصنوعين من الحبوب الكاملة. وبالنسبة للدهون، فإنه ينبغي تفضيل زيت الزيتون أو زيت اللفت على السَمن أو الزبدة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب الماء بكميات كافية.

يشار إلى أن الحصوات الصفراوية عبارة عن حصوات تتكوّن في كيس المرارة من الكوليسترول ومواد أخرى، ويراوح حجمها بين الصغير (أصغر من حبيبات الرمل) والكبير (أكبر من كرة الغولف).

وتكمن عوامل الخطورة المؤدية إلى الحصوات الصفراوية في السِمنة وداء السكري وأمراض الكبد، إضافة إلى اتباع أسلوب حياة غير صحي، يتمثل في تناول أغذية عالية الدهون، وأغذية عالية الكوليسترول، وأغذية منخفضة الألياف الغذائية وقلة الحركة.

وتتمثل أعراض الإصابة بحصوات صفراوية في ألم في منتصف البطن أسفل عظام الصدر مباشرة، وألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن والغثيان والقيء. وقد تترتب على الحصوات الصفراوية عواقب وخيمة، مثل التهاب المرارة والتهاب البنكرياس.

• ينصح بتفضيل زيت الزيتون على السَمن أو الزبدة، وينبغي شرب الماء بكميات كافية.