ممارسة الرياضة ضرورية بعد تركيب مفصل صناعي

نصحت الجامعة الألمانية للعلوم الرياضية بأهمية ممارسة الرياضة بعد تركيب مفصل ورك أو ركبة صناعية، إذ تحافظ الرياضة على ثبات المفصل الجديد من ناحية وتؤخر تعرّضه للتآكل، ومن ثم استبداله من ناحية أخرى.

وأوضحت الجامعة أن الرياضات المناسبة بعد تركيب مفصل ورك أو ركبة صناعية، هي الرياضات التي يتم خلالها أداء حركات بسيطة ومنتظمة كركوب الدراجات أو السباحة.

وعلى الجانب الآخر، ينبغي الابتعاد عن الرياضات التي تتسبب في التحميل بشكل شديد على المفاصل، مثل الإسكواش أو الجري أو كرة القدم وكرة السلة.

• ينبغي الابتعاد عن الرياضات التي تتسبب في التحميل بشكل شديد على المفاصل.