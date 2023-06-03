البازلاء الثلجية.. قليل من الدهون وكثير من الفيتامينات

تتميز البازلاء الثلجية (نوع من البازلاء) بمذاق سكري، إذ يحتوي كل 100 غرام منها على نحو ثمانية غرامات من السكر، حسب خبراء مركز المستهلك في ولاية بريمن الألمانية.

وأوضح الخبراء أن السعرات الحرارية في البازلاء الثلجية تبلغ نحو 58 سعرة حرارية لكل 100 غرام، كما أنها قليلة الدهون وغنية بالبروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية.

كما تتميز بأنها غنية بفيتامينات (A وB وC وE)، علاوة على الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والزنك والنحاس.

وإضافة إلى ذلك، تتمتع البازلاء الثلجية بمحتوى عالٍ من الكلوروفيل، الذي ينتمي إلى مضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يحارب ما يُعرف بـ«الجذور الحرة» التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة.

ويمكن تناول البازلاء الثلجية نيئة أيضاً لخلوها من مادة «فاسين» السامة الموجودة في البقوليات، والتي يتم القضاء عليها بالتسخين.