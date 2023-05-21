نصائح لاختيار العدسات اللاصقة المناسبة للنشاط

ذكرت جمعية «الرؤية الجيدة» الألمانية أن اختيار العدسات اللاصقة المناسبة أثناء ممارسة الرياضة يتوقف على نوع الرياضة، موضحة أن العدسات الصلبة تُعدّ مناسبة لرياضات قوة التحمّل، مثل الركض وركوب الدرّاجات الهوائية وصعود الجبال.

وعللت الجمعية ذلك بأنه ينبغي عند ممارسة هذه الرياضات الشاقة إمداد العين بالأكسجين على نحو كافٍ، مشيرة إلى أن العدسات الصلبة تسمح بنفاذ مزيد من الأكسجين، مقارنة بالعدسات اللينة.

وأضافت الجمعية أنه عند ممارسة الرياضة في الصالات المغطاة، مثل كرة اليد أو الكرة الطائرة، تميل العين إلى الجفاف بسبب الهواء الخانق داخل هذه الصالات، مشيرة إلى أن العدسات الصلبة تُعدّ أفضل من العدسات اللينة في هذه الحالة أيضاً، نظراً لأنها تسلب السائل من العين بدرجة أقل من العدسات اللينة.

العدسات الصلبة تُعدّ مناسبة لرياضات قوة التحمّل.