«دبي للمأكولات».. 10 أعوام من التميز في مدينة الذوّاقة

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، أن الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات التي اختتمت مؤخراً، حققت نجاحاً لافتاً على مدار 17 يوماً، معرباً عن سعادته بالنجاح الذي حققه المهرجان، خاصة في ظل احتفاله بمرور عِقد على انطلاقه.

وأضاف «يُسهم المهرجان في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي الإبداعي مع التقدم المستمر للمهرجان عبر الأعوام، واستقطابه لمزيد من الطهاة العالميين الحاصلين على جوائز مرموقة يقدمون أشهى الأطباق والنكهات في دبي».

ونظم مهرجان دبي للمأكولات، أكبر مهرجان سنوي للمأكولات وفنون الطهي في المنطقة، منذ انطلاقه في 21 أبريل الماضي، وحتى السابع من مايو الجاري، مجموعة فريدة من الفعاليات، والأطباق المبتكرة، وتجارب الطهي الإبداعية، وأفضل العروض على أشهى المأكولات بدبي.

وأتاح الحدث الفرصة لتجربة مذاقات الأطعمة الرائدة من أنحاء العالم، ابتداءً من فعالية «أسبوع دبي للمطاعم»، التي شارك فيها أكثر من 50 مطعماً من أفضل المطاعم في الإمارة، وصولاً إلى فعالية «رحلة في عالم المذاقات» التي سلطت الضوء على مجموعة من تجارب الطهي الحصرية لطهاة حائزين جوائز عالمية، إضافة لفعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من «e&»، التي نالت إعجاب الزوار، وتجربة الطبق المميز بـ10 دراهم التي ساهمت في تقديم مجموعة مختارة من الأطباق الشهية والمبتكرة بأسعار خاصة.

وفي ظل تطور مشهد الطهي في دبي، كان المهرجان بمثابة شهادة على مزيد من تميز الإمارة في هذا المجال، إذ شهد مشاركة المئات المطاعم والمقاهي التي تنافست لتقديم أفضل ما لديها لإتاحة المجال أمام سكان وزوار المدينة للاستمتاع بتجارب الطعام اللذيذة، واستكشاف مطاعم جديدة، وتذوق مجموعة واسعة من المأكولات الشهية.

أفضل التجارب

وقال الخاجة إن «المهرجان استطاع الارتقاء بقطاع المأكولات والمشروبات، ونفتخر بتقديم أفضل تجارب التذوق في المدينة. وفي الوقت ذاته نتطلع جميعاً إلى مواصلة جهودنا من أجل ترسيخ مكانة مهرجان دبي للمأكولات وتعزيز سمعته بين الفعاليات الأكثر تميزاً لدى الزوار».

وحظي «أسبوع دبي للمطاعم» بمكانة خاصة في الدورة العاشرة للمهرجان، إذ استقطب أكثر من 50 مطعماً من أفضل المطاعم في الإمارة، كما استعرض تجارب مميزة لتناول وجبة العشاء المكونة من ثلاثة أطباق رئيسة، أو وجبة الغداء المكونة من طبقين بأسعار خاصة، واستقبل أكثر من 13 ألفاً من عشاق الطعام ورواد المطاعم الذين استمتعوا بخوض العديد من تجارب الطعام. كما أتاح «أسبوع دبي للمطاعم» الفرصة للضيوف لتجربة مذاقات الأطعمة، وقوائم الطعام الفريدة في أكثر المطاعم رواجاً في المدينة.

وأعرب مديرو مطاعم وطهاة عن سعادتهم بالإقبال الكبير من الجمهور وعشاق الطعام الذين استمتعوا بتذوق أطباق جديدة وفي أماكن متعددة.

كما شهدت الدورة العاشرة من المهرجان عودة فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، التي تضمنت نحو 100 فعالية اختيرت ونظمت بعناية، بما في ذلك فعاليات «طاولة الشيف»، والحصص الدراسية التي قدمها أمهر الطهاة، إلى جانب تجارب تناول الطعام في أفضل المطاعم في الإمارة، وورش العمل المخصصة لعشاق المأكولات الصغار.

واحتفاءً بدورته العاشرة وفر مهرجان دبي للمأكولات «الطبق المميز» بـ10 دراهم، إذ استعرض أكثر من 200 مطعم ومقهى أفضل الأطباق الخاصة بها على مدار 17 يوماً، وتمتع عشاق الطعام بمجموعة متنوعة من الأطباق الكلاسيكية والحصرية التي ترضي كل الرغبات.

أعداد قياسية

وضمن المهرجان، احتفت فعالية كانتين الشاطئ بعقد من النجاح بشكلٍ متميز، واجتذبت أعداداً قياسية بلغت أكثر من 95 ألف زائر لتكون إحدى أبرز فعاليات المهرجان لهذا العام. وسمحت الفعالية بالدخول المجاني إلى 10 مناطق متنوعة تضم أكثر من 50 مفهوماً لتناول الطعام، كما وفرت فعاليات ترفيهية حية ومجموعة من الأنشطة اليومية، لتكون بمثابة فرصة للذواقة والعائلات والأصدقاء للاستمتاع بالأطعمة اللذيذة في الهواء الطلق.

وانطلقت الأنشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد بعروض الألعاب النارية وكذلك الفقرات التقليدية في الساحة الرئيسة، إضافة إلى معرض «فود فوكس» للتصوير الفوتوغرافي الذي جرى خلاله دعوة الجميع لمشاركة الصور الرائعة للمأكولات في المدينة. واختارت لجنة تحكيم متخصصة 30 عملاً عرضت ضمن كانتين الشاطئ، ونال الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز.

وبمناسبة الدورة العاشرة للمهرجان، أطلق معرض رقمي ضم الصور ومقاطع الفيديو من العقد الماضي، والذي سمح للزوار بالعودة إلى ذكريات المهرجان.

كما تضمنت فعاليات المهرجان مشاركة مجموعة من المطاعم التي قدمت جلسات خارجية في الهواء الطلق، إضافةً إلى العديد من الأمسيات الموسيقية، وجولات الطعام، والفعاليات المتنوعة.

وحظي الذوّاقة وعشاق الطعام في المدينة مع نهاية هذه الدورة الاستثنائية من مهرجان دبي للمأكولات، بمجموعة من التجارب التي لا تُنسى، والتي ستبقى في ذاكرتهم حتى موعد الدورة المقبلة من المهرجان، الذي يعزز مكانة دبي كعاصمة للمأكولات وفنون الطهي في المنطقة.

