كريم «هجين» يشهد رواجاً في عالم التجميل

يشهد جِل CC Water رواجاً كبيراً في عالم التجميل حالياً. فما هو هذا المستحضر وما مزاياه واستخداماته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت مجلة Instyle أن هذا الجِل هو مستحضر هجين يجمع بين كريم CC (تصحيح الألوان)، والكريم المائي (Water Cream).

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن كريم CC هو كريم عناية نهاري يحتوي على صبغات لونية تعمل على إخفاء مواضع الاحمرار والبثور، والمواضع غير المستوية وغير المتجانسة.

أما الكريم المائي فيعتمد على أساس مائي يعمل على ترطيب البشرة، دون أن يترك عليها طبقة دهنية ودون أن يتسبب في انسداد المسام، ما يجعل البشرة تتنفس جيداً، وفي الآن ذاته، يجعله مناسباً بصفة خاصة للبشرة الحساسة، وكذلك التي تميل إلى ظهور البثور بها. كما يمتاز بقوام خفيف، ما يجعله مناسباً لأيام الصيف الحارة.

وعن كيفية استخدام هذا الجل، يمكن اللجوء إليه كبديل لكريم الأساس (الفاونديشن)، لا سيما خلال النهار، وذلك بفضل قوامه الخفيف. وبعد تنظيف الوجه جيداً، يوضع الجل بأصابع نظيفة على الوجه والرقبة للحصول على بشرة نقية ومتجانسة تشعّ نضارة وحيوية.

بعد تنظيف الوجه جيداً، يوضع الجل بأصابع نظيفة على الوجه والرقبة.