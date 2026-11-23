حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه، في قاعة قلعة الرمال بدبي، عتيج سعيد المقعودي الفلاسي وراشد سالم المقعودي الفلاسي، بمناسبة زفاف أنجالهم حمد راشد المقعودي على كريمة سلطان عبدالله بن جرش السويدي، وراشد عتيج المقعودي على كريمة خليل سيف بن خريدة السبوسي، وأحمد راشد المقعودي على كريمة عبدالله سالم المقعودي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.