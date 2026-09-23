حاكم الشارقة يوجّه بسداد مديونيات 82 حالة بما يزيد عن 17.8 مليون درهم

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة، بإجمالي بلغ 17 مليونًا و859 ألفًا و829 درهمًا.

وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة امتدادًا لحرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، بما يعزز استقرارها ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة.