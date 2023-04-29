«ديليفرو».. اطلب وجبات بعبوات تغليف مستدامة

أعلنت «ديليفرو» عن إطلاق متجر إلكتروني بالشراكة مع شركة التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة «سينيو للتغليف». وتندرج الشراكة في إطار استراتيجية «ديليفرو» في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي نتيجة لالتزام الشركة بجعل الاستدامة أولوية طويلة الأمد في العمل. ويمكن للمطاعم الآن من خلال متجر ديليفرو الإلكتروني شراء عبوات مستدامة ومخصصة بأسعار منخفضة الكلفة، ما يحفزهم لاحقاً على أن يصبحوا أكثر وعياً للحفاظ على البيئة في عملياتهم اليومية.

من خلال متجر «ديليفرو» الإلكتروني للتعبئة والتغليف، يمكن للمطاعم الاختيار من بين أكثر من 20 عنصراً، بما في ذلك حاويات الطعام، والأكياس الورقية، والأكواب، والقوارير، وأدوات المائدة، والمناديل. يمكن للمطاعم الشركاء أيضاً تخصيص اختياراتهم من المنتجات بعلامتهم التجارية الخاصة. عملت «ديليفرو» مع «سينيو للتغليف» عن قرب لتحتوي مجموعة مختارة من المنتجات التي تم تحسينها وتخصيصها للتوصيل، مع توفر اختلافات كثيرة تبعاً لنوع المطبخ. جميع العناصر من «سينيو للتغليف» مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتحلل. ويمكن للمطاعم الحفاظ على الكوكب من خلال اختيار اللوازم من متجر «ديليفرو» الإلكتروني للتغليف، وذلك عن طريق تقليل النفايات، وجعل الوعي البيئي في أولوية أعمالها.

ويعد إطلاق متجر التغليف الإلكتروني أحدث برنامج ينضم إلى مبادرات «ديليفرو» كجزء من استراتيجيتها في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي بموجبها وزعت الشركة العام الماضي لسائقيها آلاف عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام لدعم مبادرة «دبي تبادر». وفي أواخر عام 2022، تعاونت «ديليفرو» مع «شريدكس» لإطلاق «إعادة تدوير معدات السائقين» لدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة لمعالجة معدات السائقين المستخدمة، وتحويلها بالكامل من مدافن النفايات بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، كانت «ديليفرو» أول منصة في الإمارات العربية المتحدة تقدم ميزة أدوات المائدة الاختيارية من خلال التطبيق، لتشجيع المستهلكين والمطاعم على تقليل النفايات البلاستيكية عن طريق طلب أدوات المائدة عند حاجتها فقط.