الكاجو.. مصدر للدهون الصحية وصحة القلب

يعتبر الكاجو من المكسرات الغنية بالدهون الصحية وخصوصا الدهون غير المشبعة، وكذلك مصدراً للبروتين والنشويات. وتختلف السعرات الحرارية فيه تبعاً لطريقة تناوله، والإضافات التي وضعت له، وفيما لو تم تناوله محمصاً أم لا.

تحتوي كل 100 غرام من الكاجو على 553 سعرة حرارية، و44 غراماً من الدهون، و30 غراماً من الكربوهيدرات، و12 غراماً من الصوديوم، بالإضافة إلى 18 غراماً من البروتين. فضلاً عن احتواء الكاجو على نسب من فيتامين «س»، وفيتامين «بي 6» والحديد والمغنيزيوم.

يعتبر الكاجو من المكسرات المرتفعة السعرات الحرارية، لذا لابد من الاعتدال في تناوله، فتبلغ الحصة الواحدة منه ست حبات فقط.

يسهم الكاجو في الحفاظ على صحة القلب، ويقلل من مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وذلك لأنه غني بالدهون غير المشبعة، ويساعد الكاجو على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يعزز عمليات الأيض في الجسم، ويسهم في الحفاظ على صحة العظام، بسبب احتوائه على نسبة من النحاس.

يعتبر الكاجو مصدراً غنياً بالنحاس المسؤول عن تحفيز بعض الإنزيمات المهمة، ومنها التي تمنح البشرة والشعر اللون الصحي، كما أنه يستخدم كزيت موضعي لعلاج الثآليل، الفطر الجلدي وغيرها من الوصفات في الطب البديل.

ويحمل الكاجو فوائد للعظام أيضاً، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم المهم لصحة وقوة العظام والأسنان كما أنه يفيد الجهاز العصبي، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم الذي يساعد على راحة الخلايا العصبية في الجسم وعدم تشنجها.

ويفيد الكاجو في الوقاية من حصوات المرارة، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن الذين يحرصون على تناول 28 غراماً من المكسرات يومياً هم أقل عرضة للتعرض للإصابة بحصوات المرارة.

553

سعرة حرارية

44

غراماً من الدهون

30

غرام كربوهيدرات