تجارب رمضانية راقية بانتظار ضيوف «قصر الإمارات»

يقدّم «قصر الإمارات ماندارين أورينتال»، أبوظبي لضيوفه تجارب رمضانية غنيّة تجمع ما بين المأكولات الحائزة جوائز، والعلاجات الاستجمامية، والعروض المميّزة خلال الشهر المبارك.

ويقدّم الفندق الواقع على ضفاف الخليج العربي، خلال شهر رمضان المبارك، تجربة رمضانية فريدة في «المجلس المطل على البحر»، الذي يمنح الضيوف خيار الجلوس في الداخل أو في الخارج في الهواء الطلق.

يتمتّع المجلس المطلّ على البحر بتصميم عصري أنيق مستوحى من تراث الشرق الأوسط الغني، وهو يتألق بديكور داخلي راقٍ وشرفة خارجية آسرة، ويقدّم أشهى الأطباق العربية الأصيلة، ومجموعة من أبرز الأطباق العالمية المفضّلة، إضافة إلى أطباق مصمّمة خصيصاً للمجلس مأخوذة من مطاعم الفندق الحائزة «نجوم ميشلان»، يُقدم الإفطار على شكل بوفيه من غروب الشمس وحتى الساعة التاسعة مساءً مقابل 325 درهماً للفرد (باستثناء الضرائب)، أمّا الأطفال حتى سن ثلاث سنوات فيتناولون الطعام مجاناً، ويحصل الأطفال من سن أربع سنوات وحتى 11 سنة على خصم بقيمة 50% على السعر المُدرج.

رمضان للصغار في «القصر»

لكي يحظى الصغار بأروع الذكريات خلال الشهر الفضيل، يقدّم لهم الفندق إفطاراً مميّزاً على أرض ملعب كرة القدم الخاص بالصغار في الفندق، حيث تمّ نصب خيام صغيرة، ويتمّ تنظيم أنشطة ممتعة وعرض الأفلام، وذلك يومياً من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 9:00 مساءً. يُرجى حجز أماكن الصغار مسبقاً. شهر رمضان المبارك في «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» أبوظبي له نكهة مميّزة هذه السنة، ويعد ضيوفه بتجربة رمضانية تُحفر في الذاكرة في أرقى وجهات الضيافة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.