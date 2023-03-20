فوائد فيتامين C بالجملة.. كم يحتاج الجسم منه يومياً؟

أوضح مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية أن الجسم يحتاج إلى فيتامين C يومياً بمعدل 110 ملليغرامات بالنسبة للرجل و95 بالنسبة للمرأة، مع مراعاة أن هذا المعدل يزداد لدى المرأة في مرحلتي الحمل والرضاعة.

وأضاف المركز أن المصادر الغذائية لفيتامين C تتمثل في البرتقال والكيوي والفلفل الأحمر، ويفضل تناول هذه الأطعمة نيئة؛ لأن الطهي يقلل من محتوى الفيتامين بها، علماً بأن معظم الفيتامين يتواجد تحت القشرة مباشرة.

يشار إلى أن فيتامين C يشارك في العديد من عمليات التمثيل الغذائي؛ إذ يستخدم لبناء الأنسجة الضامة (الكولاجين) والعظام والأسنان. وأثناء الهضم، يعمل فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، ويمنع تكوين مركبات النتروزامين المسرطنة.

كما أن هذا الفيتامين له تأثير مضاد للأكسدة، ما يعني أنه يقضي على المركبات الضارة مثل «الجذور الحرة» وأنواع الأكسجين التفاعلية، وبالتالي يحمي الخلايا والجزيئات في الجسم من التلف.