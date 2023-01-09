أسباب اصفرار الأظافر.. من البسيطة إلى الخطيرة

أرجعت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية الدكتورة صوفي مولر فيفل اصفرار الأظافر إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في التدخين؛ إذ يترسب النيكوتين في الجلد المقترن أثناء التدخين. كما قد يرجع اصفرار الأظافر إلى وضع طلاء الأظافر الملون دون وضع طلاء أساسي.

أما الأسباب الخطيرة لاصفرار الأظافر فتتمثل في فطريات الأظافر والصدفية وما يعرف بمتلازمة الأظافر الصفراء، والتي غالباً ما تقترن بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو الوذمة اللمفية. وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب إذا كان اصفرار الأظافر مصحوباً بتصلبها أو زيادة سمكها أو في حالة استمرار الاصفرار على مدار فترة زمنية طويلة وعدم زواله حتى مع استخدام الوصفات المنزلية البسيطة مثل حمام عصير الليمون أو مسحوق الخبز (وضع الأظافر لمدة خمس دقائق في مزيج من الماء الفاتر وعصير نصف ثمرة ليمون أو كيس من مسحوق الخبر).

• الأسباب الخطيرة لاصفرار الأظافر تتمثل في فطريات الأظافر والصدفية.