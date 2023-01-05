اتباع نظام غذائي سليم يحمي من ارتفاع «إنزيم الليباز»

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي بأن «إنزيم الليباز» هو إنزيم يكسر الدهون، التي يتم تناولها مع الطعام في الأمعاء الدقيقة، موضحة أنه يتشكل في البنكرياس ويُطلق في الأمعاء مع العصارات الهضمية.

وأضافت أنه في حال البنكرياس السليم تدخل كمية صغير جداً من الإنزيم في الدم، مشيرة إلى أن القيّم التي تقل عن 190 وحدة/لتر، تعتبر طبيعية.

أما القيّم الأكبر من ذلك، فقد ترجع إلى أكثر من سبب، مثل التهاب البنكرياس أو انسداد الأمعاء أو قصور الكلى أو أمراض الحصوة أو التهاب المرارة، أو اضطرابات التمثيل الغذائي لدى مرضى السكري (الحماض الكيتوني)، أو التهاب الكبد أو التهابات الأمعاء البكتيرية.

ويمكن الاستدلال على ارتفاع قيمة «إنزيم الليباز»، من خلال بعض الأعراض، مثل الألم الشديد في الجزء العلوي من البطن، الذي يحدث غالباً بعد تناول الطعام، ويمكن أن يكون مصحوباً بانتفاخ البطن والإسهال.

ولمواجهة ارتفاع قيمة «إنزيم الليباز» في الدم، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون مع الإقلاع عن شرب الكحوليات.