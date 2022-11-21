خبراء: «اللوشن الفاخر» قد لا يوفر عناية جيدة بالبشرة

أفاد خبراء بأن «لوشن» الجسم يعدّ أفضل عطر للجسم، لما له من سحر خاص، إلا أنهم نصحوا بعدم الاعتماد على المستحضرات الفاخرة، لأنها لا توفر عناية جيدة بالبشرة، وفقاً لنتائج اختبار شمل 35 نوعاً من «لوشن» الجسم، من بينها ثلاثة منتجات معطرة برائحة من ماركات فاخرة، حسب مجلة «أوكو تست» الألمانية.

وأوضح الخبراء أن هذه المستحضرات الثلاثة لم تكن مقنعة في العناية بالبشرة، كما أنها تحتوي على زيت السيليكون والدهون الصناعية التي تحتوي بشكل أساسي على البارافين السائل، وعلى الرغم من أن هذه الدهون تجعل ملمس البشرة مريحاً من السطح، فإنها لا توفر أي عوامل ترطيب على العكس من الزيوت الطبيعية.

وانتقدت المجلة الألمانية أيضاً العطور الموجودة في الأصناف الفاخرة من «لوشن» الجسم، لأن المواد العطرية، مثل «جالاكوليد» و«كشميران»، تتراكم في الأنسجة الدهنية في الجسم، إضافة إلى الاشتباه في تأثير «جالاكوليد» على نظام الهرمونات في الجسم.