حقيبة من (TUMI) في فيلم سينمائي

تظهر حقيبة 19 Degree Aluminum من TUMI لأول مرة في هوليوود في هذه الرحلة المثيرة، وهي تعد بمثابة «الحقيبة التي يسعى الجميع للحصول عليها».

وكشفت TUMI، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال السفر وأسلوب الحياة عن حقيبة 19 Degree Aluminum Briefcase التي تظهر في فيلم «Bullet Train».

تدور أحداث في الفيلم حول قاتل مأجور سيئ الحظ عازم على القيام بعمله بسلام بعد فشل العديد من مهماته. غير أن القدر يخبئ له مفاجآت أخرى، حيث تضعه مهمته الأخيرة وجهاً لوجه ضد أعداء خطرين من جميع أنحاء العالم.

ستعمل TUMI على إطلاق برنامج تسويقي متكامل استعداداً لطرح الفيلم في السينما في جميع أنحاء أميركا، يتضمن عرضاً عالمياً مع سجادة حمراء ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترويجية الرقمية وأخرى ضمن المتاجر.

تتميز حقيبة TUMI 19 Degree Aluminum Briefcase بأنها تسرق الأنظار، وتتميز بتصميم خارجي أنيق مصنوع من الألمنيوم يتسم بالصلابة والمتانة، وجيب بطاقة مع شعار «Bullet Train»، إضافة إلى بطاقة أمتعة تحمل شعار العلامة التجارية. ستتوافر فقط 150 حقيبة.