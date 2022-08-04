قائمة أطعمة تتسبب في خمول حركة الأمعاء

نصح المركز الاتحادي للتغذية بأكل الأطعمة التي تحتوى على كثير من الألياف، وتعمل على تنشيط الأمعاء، ومن ثم تحارب الإمساك المسبب للبواسير، مشيراً إلى أنه يمكن لمرضى البواسير التخفيف من حدة متاعبهم من خلال التغذية السليمة.

وأوضح المركز الألماني أنه يتعين على مرضى البواسير الابتعاد عن الأطعمة التي تتسبب في خمول الأمعاء، ومن ثم تفاقم المتاعب كاللحوم والدهون الحيوانية.

ويفضل أيضاً الابتعاد عن الأطعمة الحريفة والأطعمة ذات البهارات القوية.

وأوصى المركز الألماني بتناول الأغذية التي تمتاز بقدرتها على تحفيز حركة الأمعاء، وتحارب الإمساك المسبب للبواسير.

وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.

كما ينبغي الإكثار من شرب السوائل.