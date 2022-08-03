التوجّه للأغذية الصحية تزايد أثناء الجائحة

مزيد من الخضراوات والتفاح، وإقبال أقل على الوجبات السريعة.. هذه بعض النتائج التي خلصت إليها دراسة أجريت في الولايات المتحدة بشأن التغيرات التي طرأت على العادات الغذائية أثناء فترة جائحة كورونا. واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بجامعة بوسطن الأميركية على تغريدات تتعلق بالأغذية الصحية على «تويتر» خلال الجائحة. وأشارت الدراسة إلى أن الإغلاقات التي طبقت بهدف السيطرة على الفيروس، وما استتبعها من إغلاق لمطاعم الوجبات السريعة دفعت كثيرين إلى تغيير عاداتهم نحو الأطعمة الصحية.