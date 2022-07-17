خبيرة تغذية توضح: كيف يمكن اختيار البطيخ الأحمر بشكل صحيح؟

كشفت خبيرة تغذية روسية عن كيفية اختيار البطيخ الأحمر بشكل صحيح.

وقالت الخبيرة في المواد الغذائية، يوليا ليميشيفا، إنه من الأفضل شراء البطيخ من السوبر ماركت والأسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره بحثاً عن مبيدات الآفات والنترات والنويدات المشعة.

وأشارت ليميشيفا إلى أن هذه الظروف والشروط، لا تتوفر في منافذ البيع العشوائية المنتشرة في شوارع المدن.

وأكدت خبيرة التغذية أنه من الأفضل شراء البطيخة التي يتراوح وزنها من 7 إلى 9 كيلوجرامات، مع العديد من الخطوط المتناقضة والبقع الصغيرة البرتقالية الصفراء.

وتابعت: "عند الدق باليد على البطيخة الناضجة، سيسمع صدى رنان واضح وستشعر اليد بالارتداد عند ذلك".

وقالت ليميشيفا: "أصحاب الباع الطويل والمخضرمين في تناول البطيخ الأحمر، يعرفون عادة كيفية اختيار البطيخة بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين. والثمرة الناضجة تصدر صوتا واضحا ورنانا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل فاتر وأجوف".

ونصحت ليميشيفا بوضع البطيخة قرب الأذن والضغط عليها قليلاً، مضيفة أن الثمرة الناضجة ستخشخش قليلا.

وشددت خبيرة التغذية على أنه يجب تخزين البطيخ، في مكان تتراوح درجة حرارته بين 10 و 15 درجة وتبلغ حدود رطوبته 80-90 في المائة. بشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة أشهر.

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