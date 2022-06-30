قميص البولو على عرش الموضة النسائية

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن قميص البولو يتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2022، ليمنح المرأة إطلالة رياضية أنيقة تساير روح العصر.

وأوضحت أن قميص البولو يمتاز بياقة وصف أزرار أمامي قصير، ويأتي هذا الموسم مصنوعاً من خامات متنوعة كالقطن والحرير والتريكو وخامة اللاميه اللامعة.

وأضافت المجلة أن بعض الموديلات تتألق بقصة صندوقية أكبر من المقاس (أوفر سايز)، في حين تأتي موديلات أخرى بقصة قصيرة كاشفة للبطن، كما تزدان بعض الموديلات بمظهر التريكو المثقوب.

ويمتاز قميص البولو بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن تنسيق الموديلات ذات القصة الضيقة مع سروال «مارلينه» ذي الأرجل الواسعة أو سروال جينز ذي قصة بالونية.

ويمكن تنسيق الموديلات ذات القصة الصندوقية الواسعة مع تنورة ذات قصة ضيقة أو سروال ذي قصة ضيقة لخلق تباين مثير.

كما يمكن تنسيق قميص البولو مع تنورة وحذاء «ماري جين» للحصول على إطلالة فتاة مدرسية عصرية.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن المزج بين الخامات، ويمكن تنسيق قميص البولو المصنوع من الحرير أو التريكو مع تنورة أو سروال من الجلد.

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