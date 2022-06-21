فوائد زيت تنظيف البشرة.. بالجملة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يشهد زيت تنظيف البشرة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة؛ لأنه يعمل على تنظيف البشرة بشكل لطيف، حسب المجلة المعنية بالصحة والجمال Instyle.

وأوضحت المجلة أن الاختلاف الأكبر بين زيت تنظيف البشرة وغيره من المستحضرات مثل كريمات الغسل أو الجل أو مزيلات المكياج التقليدية؛ يتمثل في أن الزيت لا يحتوي على ما يعرف بـ«المؤثرات السطحية» وبالتالي يعد من ألطف أنواع مستحضرات التنظيف.

ويعمل الزيت كنوع من المُذيبات الطبيعية؛ لأنه يرتبط بمكونات مشابهة له؛ إذ يتم امتصاص المكونات الشبيهة بالزيت في المكياج أو كجزء من الدهون عن طريق زيوت التطهير. ويساعد ذلك على إزالة المكياج والدهون الزائدة مع العناية بالبشرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news