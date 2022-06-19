للحفاظ على عطورك الغالية.. لا تضعها بهذه الأماكن في المنزل

المصدر: دارمشتات - د.ب.أ

أكد خبراء أن هناك أماكن في المنزل تتسبب في فقدان العطور لتركيزها أو تلفها تماماً بسبب وضعها في أماكن غير مناسبة في المنزل.

وقال الخبراء الألمان - حسب بوابة الجمال «هاوت.دي» - أن زجاجات العطور عادة ما تأتي بتصميم جميل يدفع بعض الأشخاص لوضعها كقطع الزينة على أرفف الخزائن، إلا أن هذه الأماكن قد تسبب في تلف العطور بسرعة.

ونصحوا أنه يجب عدم وضع زجاجات العطور على عتبات النوافذ في الحمامات أو على الأرفف القريبة من النوافذ، لأنها قد تتعرض للضوء والأشعة فوق البنفسجية والحرارة المباشرة، وهو ما يتسبب في فقدان تركيز العطور أو تلفها.

وأضاف الخبراء أنه يمكن استعمال زجاجة العطور المفتوحة لمدة ستة شهور على الأقل، ويمكن استعمالها لمدة أطول من ذلك في معظم الأحيان مع وضعها في الظلام وفي درجة حرارة الغرفة العادية على الأكثر.

ويمكن التعرف على تلف العطور عندما يتغير لون السائل أو يصبح أكثر لزوجة.

وأشارت البوابة الألمانية أن تآكل عناصر الإحكام المطاطية أو ظهور رائحة حامضة من العلامات التي تشير إلى تلف العطور، وفي مثل هذه الحالات يجب التخلص منها.

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