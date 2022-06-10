مهرجان دبي للمأكولات.. عاصمة فنون الطهي تشبع المذاقات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق مهرجان دبي للمأكولات خلال دورته التاسعة نجاحاً عبر استقطابه الذواقة ومحبي الطعام ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمها مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والأحداث التي أقيمت على مستوى المدينة، ومن ضمنها الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس تايم آوت ماركت في دبي، وورش العمل ودروس الطبخ الخاصة في رايب ماركت، ومعرض صالون الشوكولا في دبي مول، وفعالية «أشبعوا مذاقاتكم» المملوءة بالأجواء الترفيهية والأطباق الشهية في ساوث ماركت في مركز دبي المالي العالمي.

واحتفى المهرجان، الذي يقام سنوياً على مستوى المدينة، خلال دورة هذا العام -التي نظمت خلال الفترة ما بين الثاني و15 مايو الماضي- بمشهد المأكولات المزدهر في دبي، مع مشاركة المئات من المطاعم، كما قدم منصة لسكان وزوار دبي لتجربة أشهى الأطباق المتنوعة، وأفضل قوائم الطعام في المطاعم المتنوعة المحلية والعالمية.

وشهد المهرجان تنظيم فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» في الفترة ما بين السادس وحتى 15 مايو الماضي، والتي تجاوزت فيها حجوزات المطاعم أكثر من 9000 حجز، وأسهمت في ترسيخ المكانة العالمية لدبي باعتبارها وجهة مميزة لتناول المأكولات، إلى جانب إبراز المستوى العالي لصناعة المأكولات والمشروبات، والجودة الفائقة التي تتمتع بها مطاعم المدينة. وتضمنت هذه الفعالية تقديم قائمة عشاء من ثلاثة أطباق أو قائمة غداء من طبقين بأسعار لا تضاهى ضمن 40 مطعماً في مختلف أرجاء دبي، ومن ضمنها مطعم الشيف العالمي «غوردون رامزي» هيلز كيتشن، و«21 غرام»، وسوكر، وروكا، وذا مين ستريت إيتري، بالإضافة إلى مطعم ريف جابانيز كوشياكي.

مزيد من التجارب

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «لقد عزز مهرجان دبي للمأكولات من مشهد الطعام في المدينة، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، وشهدت فعالياته إقبالاً كبيراً، فمثلاً استقطبت فعالية أسبوع دبي للمطاعم هذا العام العديد من عشاق الطعام عبر آلاف الحجوزات، ومكنتهم من الاستمتاع بإبداعات الطهي في الإمارة. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا والتعاون مع شركائنا لتقديم المزيد من التجارب المميزة في الدورات المقبلة».

وعادت فعالية رحلة في عالم المذاقات خلال دورة هذا العام من المهرجان مع قائمة تضمنت 20 تجربة طعام فريدة في جميع أنحاء دبي، ومن ضمنها موائد الطهاة، ودروس الطهي تحت إشراف كبار الطهاة، بالإضافة إلى فعاليات خاصة في أفضل المطاعم في المدينة.

وكان لمهرجان دبي للمأكولات 2022 أيضاً مساهمة مميزة في جمع العائلات والأصدقاء خلال عيد الفطر السعيد عبر إطلاق عروض تناول الطعام المتنوعة، إذ شارك 19 من المطاعم والمقاهي في المدينة بتقديم تجارب فطور أصيلة، لتلبي أذواق الضيوف من مختلف الجنسيات والثقافات ضمن فعالية «فطور العيد».

وتم تسليط الضوء على «الجواهر الخفية»، من خلال المسابقة التي نظمت وشهدت اهتماماً واسعاً، مع مشاركة العديد من صناع المحتوى في المسابقة بهدف إظهار مطاعمهم المفضلة عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة على تطبيق «إنستغرام»، مع فرصة للفوز بجائزة نقدية كبرى بقيمة 50 ألف درهم من مجموع جوائز قيمتها 100 ألف درهم.

قوائم خاصة

واحتفل مهرجان دبي للمأكولات أيضاً باختيار ثمانية مطاعم ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ قدمت تلك المطاعم الشهيرة مجموعة من التجارب المميزة من الثاني حتى 15 مايو الماضي. وتضمنت أبرز العروض على قوائم طعام خاصة بفعالية أسبوع دبي للمطاعم، وشاركت بها مطاعم عدة.

كما حظي ذواقة الطعام خلال نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمأكولات بفرصة للاستمتاع بالقوائم الحصرية وعروض الأسعار المتنوعة والأطباق الخاصة، بالإضافة إلى دروس الطهي الفريدة في عدد من المطاعم الأكثر شهرة في المدينة. وكان من ضمن تلك التجارب القوائم الحصرية بالمهرجان ودروس تعليم إعداد البيتزا للأطفال، وتناول معجنات ميندازي الإفريقية الشهية، وتجربة الإفطار المميزة.

واحتفالاً بالمهرجان السنوي، قدمت مراكز التسوق والمعالم السياحية في جميع أنحاء المدينة عروضاً حصرية لتناول الطعام مع خيارات متنوعة وأجواء ممتعة لجميع أفراد العائلة، تضمنت برامج مشاركة المكافآت في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، بالإضافة إلى فرص تناول الطعام والفوز والفعاليات الترفيهية المباشرة في ذا بييتش، ولامير، وسيتي ووك.

تجارب لا تنسى

تمكنت الدورة التاسعة لمهرجان دبي للمأكولات من إعطاء ذواقة الطعام في المدينة فرصة لخوض تجارب لا تنسى، وتذوق أطباق مميزة بمكونات فريدة، إلى جانب حضور حصص طهي، وكذلك المشاركة في موائد الطهاة بالتعاون مع أفضل المطاعم الموجودة في المدينة، وهو ما يعزز من مكانتها العالمية كعاصمة فنون الطهي.

9000

حجز، شهدتها فعالية أسبوع دبي للمطاعم التي نظمت ضمن المهرجان.

أحمد الخاجة:

«المهرجان عزّز مشهد الطعام في المدينة، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، وشهدت فعالياته إقبالاً كبيراً».

المهرجان أضاء على «الجواهر الخفية» في المطاعم، من خلال مسابقة شهدت اهتماماً واسعاً مع مشاركة العديد من صناع المحتوى.

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