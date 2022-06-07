تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة.. قد ينذر بإصابات خطرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية لأمراض المناعة، إن تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) يدق ناقوس الخطر؛ إذ قد ينذر بأمراض خطرة.

وأوضحت الجمعية أن تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة قد يرجع إلى الإصابة بعدوى في الساقين/القدمين مثل الحمرة، كما قد يشير إلى الإصابة بالحمى الغدية والحصبة والحصبة الألمانية وفيروس نقص المناعة البشرية.

كما قد يكمن سبب التورم في أمراض السرطان مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان القضيب أو سرطان الفرج.

لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة والخضوع للعلاج في أقرب وقت، لاسيما إذا كان التورم شديداً ومصحوباً بأعراض أخرى مثل الألم الشديد والحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.

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