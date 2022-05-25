أسباب فطريات الفم.. إهمال العناية في المقدمة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت جمعية «برودينت» الألمانية المعنية بصحة الفم والأسنان بأن فطريات الفم قد ترجع إلى أسباب عدة، على رأسها إهمال العناية بالفم والأسنان، وجفاف الفم المصاحب لداء السكري مثلاً.

وأشارت إلى أن سبب فطريات الفم قد يرجع أيضاً إلى تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة، لافتة إلى أن أعراض الإصابة بفطريات الفم تتمثل في الاحمرار الشديد بالفم وظهور بقع بيضاء يصعب إزالتها عن طريق التنظيف والشعور بحرقة في الفم، وتغيّر مذاق الأطعمة، وكذلك الشعور بآلام عند البلع. وشددت الرابطة على أن الوصفات المنزلية البسيطة لا تساعد في علاج فطريات الفم، بل على العكس من ذلك فإن هذه الوصفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية؛ فشاي البابونج مثلاً قد يتسبب في زيادة جفاف الغشاء المخاطي المبطن للفم، ما يوفر بيئة أفضل لتكاثر الفطريات. لذا ينبغي استشارة طبيب مختص، الذي غالباً ما يصف للمريض صبغة أو محلول غرغرة للقضاء على فطريات الفم في غضون ثمانية إلى 10 أيام.

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