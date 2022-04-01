مطاعم في ألمانيا تودع البطاطس المقلية

المصدر: موقع الامارات اليوم

ستغيب البطاطس المقلية من قائمة طعام العديد من المطاعم في ألمانيا، خبر سيء للعديد من عشاق هذا الطبق، وعند زيارتك أحد المطاعم الألمانية، خلال الفترة المقبلة قد تتفاجأ باختفاء البطاطس المقلية أو (البطاطا المقلية) من قائمة الطعام.

المطعم الشهير "غافل أم دوم Gaffel am Dom" بمدينة كولونيا (كولن)، اصدارقرارا بوقف تقديم البطاطس المقلية، فبسبب نقص زيت القلي، أزال المطعم الشهير، شرائح البطاطس المقلية من قائمة طعامه. وهو ما يمثل خبراً سيئاً للعديد من عشاق الطبق الألماني الشهير.

تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا لم تقتصر على رفع الأسعار في محطات الوقود فحسب، بل وصلت إلى المعدة أيضاً. فقد أصبح من الصعب الآن الحصول على زيت القلي على وجه الخصوص، مما قد يؤثر على العديد من الوجبات السريعة.

وقال مدير المطعم، إروين أوت: "إنها ليست كذبة أبريل، لقد توقفنا عن الضحك. لم يعد بإمكان موردي الزيت لدينا تلبية احتياجاتنا بشكل كافٍ، ولهذا السبب قررنا اتخاذ هذه الخطوة".

ووفق جمعية الفنادق والمطاعم في ولاية شمال الراين ويستفاليا DEHOGA، فإن احتياجات هذا المطعم في كولونيا ليست حالة منعزلة، كما قال المتحدث باسم الجمعية، ثورستن هيلفيغ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لدينا وضع متوتر يكون فيه الحصول على أنواع معينة من زيت القلي، مثل زيت عباد الشمس، أكثر صعوبة من المعتاد".

مطاعم ومحلات بيع متنقلة أخرى في مدن كبرى مثل فرانكفورت، هامبورغ، اتخذت خطوة مماثلة. لم يعد يتم تقديم نقانق الكاري هناك رفقة البطاطس المقلية، ولكن مع السلطة فقط! زيت بذور اللفت نادر، وقد ارتفعت أسعاره أيضاً. لذلك اضطر عدد من مالكي المطاعم إلى إزالة البطاطس المقلية من قائمة الطعام، فيما اختار آخرون رفع سعرها.

يذكر أن أوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري زيت عباد الشمس في العالم، غير أن الحرب الدائرة هناك أدت إلى تعطيل تدفق عدد من البضائع، وأهمها زيت عباد الشمس، الذي لا غنى عنه في طهي الوجبات الخفيفة.

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