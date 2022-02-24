نتائج شرب «الماء والليمون» على ارتفاع ضغط الدم

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

وجد الباحثون أن شرب الماء بالليمون يساعد على تجنب ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي منع حدوث مضاعفات خطيرة في القلب.

وأظهرت تجربة استمرت خمسة أشهر وشاركت فيها 101 امرأة، حسبما نشرته مجلة «نيوتريشن أند ميتابوليزم».

وذكرت الدراسة أن «الاستهلاك اليومي للماء والليمون، جنبًا إلى جنب مع المشي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض ضغط الدم».



ويعزو الباحثون هذا التأثير إلى عمل حامض الستريك والفلافونويد، الموجودين في الليمون. في المقابل، يمكن لمركبات البوليفينول الموجودة في الليمون تحسين وظيفة البطانة الشريانية، وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

ويعتبر العلماء أيضًا أن عصير البرتقال له تأثير خافض للضغط مماثل لذلك الموجود في عصير الليمون. بحسب «sputnikn»

وتحتوي ثمار الحمضيات على مركبات صحية مهمة، مثل الألياف، والفلافونويد، وقد يساعد تركيز الفيتامينات والمعادن في هذه الفاكهة على تعزيز صحة القلب عن طريق تقليل عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news