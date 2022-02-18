أميركا تجيز أول تطبيق ذكي يتحكم في جرعات مضخة الأنسولين لمرضى السكر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أول تطبيق على الهواتف الذكية، مخصصمساعدة ‏مرضى السكر في برمجة وإلغاء جرعات الأنسولين من مضخة.‏

وذكرت شركة "Tandem Diabetes Care" في بيان لها، أول من أمس الأربعاء، إن إدارة الغذاء والدواء أجازت تطبيقها الذكي "t: connect" من مضخة الأنسولين "t: Slim X2".

وتزعم الشركة أنها المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالموافقة على تطبيق هاتف لهذا الغرض.

وسيمكن تطبيق الهاتف المحمول "t: connect" المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" مرضى السكر من برمجة وإلغاء جرعات الأنسولين التصحيحية من المضخة.

وعند الاتصال بالمضخة، يمكن للتطبيق عرض معلومات حول آخر 24 ساعة من اتجاهات الغلوكوز لدى المريض والتغيرات في الحالة، بما في ذلك التنبيهات والإنذارات، وكذلك بيانات العلاج بالأنسولين، وسيتمكن المرضى من استخدام هواتفهم لتحديد كمية الأنسولين التي يحتاجون إليها ثم برمجة جرعتهم.

ومن الممكن أن يكون إجازة إدارة الغذاء والدواء الأميركية للتطبيق هو خطوة نحو طريقة أكثر ملاءمة لمرضى السكر لإدارة جرعات الأنسولين.

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