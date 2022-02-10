خطر قاتل لدواء «باراسيتامول» مع هذا المرض

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف علماء من جامعة إدنبرة في اسكتلندا عن الخطر القاتل لدواء «باراسيتامول» المخصص لتسكين الآلام.

وفقًا للخبراء، فإن الاستخدام طويل الأمد لهذا الدواء يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن موقع «ahajournals».

أجرى الخبراء دراسة شارك فيها 110 متطوعًا لديهم مشكلة في ارتفاع ضغط الدم، تناول بعضهم لمدة أسبوعين الباراسيتامول أربع مرات في اليوم، بينما تناول البعض الآخر دواءً وهميًا.

من المتوقع أن يؤدي تناول الباراسيتامول بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنحو 20%، بعد توقف الأشخاص عن تناول الدواء، عاد ضغط الدم لديهم إلى المستوى الذي كان عليه في بداية الدراسة.

وكان أطباء من دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة قد حذروا سابقا، من أن تناول الباراسيتامول يمكن أن يسبب عددًا من الآثار الجانبية، بما في ذلك تغير لون الجلد.

على الرغم من أن الدواء يستخدم على نطاق واسع ويساعد في تخفيف الألم وخفض الحمى الشديدة، إلا أن بعض الأشخاص الذين يتناولونه قد يعانون من مضاعفات.

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