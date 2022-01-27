شاهد: «كشتة» فتاة سعودية في الصحراء تثير الإعجاب (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فتاة خلال كشتة بالبر.

وأظهر الفيديو التجهيزات التي أعدتها الفتاة وجود مجلس باللون الوردي ومرآة وسيارة كرفان للمبيت في الصحراء حسب صحيفة المرصد.

ولفت ديكور«الكشتة» أنظار مستخدمي مواقع التواصل من حسن الترتيب والتنسيق والاهتمام بكافة التفاصيل وبهجة الألوان.

وكلمة «كشتة» ارتبطت بشتاء السعوديين، فما أن يدخل الشتاء في المملكة، بالتزامن مع دخول المربعانية في ديسمبر من كل عام، حتى نرى أن موسم الرحلات البرية «الكشتات» قد ابتدأ، فتحزم الأمتعة وتشد الرحال للتمتع بالصحاري والسكون بعيداً عن ضوضاء المدن.

وتعد كلمة «كشتة» مختصة في الشارع السعودي وليست متداولة في باقي البلدان العربية، ولا يعرف لها معنى وأصل، أو من أين أتت تسميتها، لكنها ارتبطت بالنزهة البريّة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news