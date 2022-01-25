إكتشاف مدهش في غرفة العمليات.. رجل لديه مبيض ورحم وأب لثلاثة أطفال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لم يتوقع اطباء ادخلو مريضا كان يعاني من آلام في البطن إلى عرفة العمليات بعد أن شخصوا حالتة بفتق إربي، أن يكتشفوا مالا يخطر على البال، مع وجود مبيض، ورحم لدى رجل يبلغ من العمر 67 عاما ولديه ثلاثة أبناء.

وتعود قصة الواقعة إلى كوسوفو عندما قصد رجل يعاني من آلام حادة في البطن منطقة المغبن وتحديدا، عند فحص المريض، شخّص الأطباء إصابته بفتق إربي فقرروا إجراء عملية جراحية له، وكانت المفاجأة أن عثر الأطباء على مبيض ورحم، لدى الرجل.

واتضح أن الرجل يعاني من متلازمة قناة مولريان المستمرة. وهي قنوات تتشكل منها الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء أثناء عملية التنمية داخل الرحم، وعادة ما يكون السبب هو نقص الهرمون المضاد لمولر أو عدم حساسية المستقبلات له.

يذكر أنه يوجد نحو 200 متلازمة معروفة، وقد تكون أكثر، وقد بدأت دراستها مع بداية القرن العشرين، وغالبا ما يتم اكتشافها بالصدفة، خلال معاينة بعض الحالات التي يعاني فيها أصحابها من العقم، بحسب وكالة «سبوتنيك» التي نقلت الخبر عن موقع «mir24».

وينصح الأطباء في حال اكتشاف مثل هذه التغيرات بأن يقوم المريض بإجراء فحوصات وراثية.

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