أفضل 4 مشروبات تنظف الكبد من السموم بشكل طبيعي

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن مجموعة واسعة من الوظائف من بينها التخلص من السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات ويفرز العصارة الصفراء، التي تساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي.

ولهذا فأن العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة، بحسب ما نشره موقع NDTV Food.

وكشف الموقع عن عدة مشروبات صحية تساعد الكبد في التخلص من السموم، مما يسهم في تعزيز عملية تطهير الجسم بسهولة مما يدعم صحة الكبد ليقوم بأكثر من 500 وظيفة منقذة للحياة وهذه المشروبات هي:



القهوة-

يعد مشروب القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم. وتشرح العديد من الدراسات أن تناول القهوة بالجرعات الصحيحة يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الكبد، وهي تقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة عن طريق زيادة إنتاج الغلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

الشاي الأخضر-

تشير دراسة نُشرت في دورية الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن الشاي الأخضر، إلى جانب التمارين الرياضية، يساعدان في تعزيز صحة الكبد. توصلت دراسة، أُجريت على جرذان المختبر، إلى أن تناول مستخلص الشاي الأخضر أدى إلى التخلص من العناصر الغذائية المُصنعة بشكل مختلف، كما أن الجسم تعامل مع الطعام بشكل أفضل.

شاي الكركم-

من المعروف أن الكركم من العناصر بالغة الأهمية كمضاد للالتهاب. لأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات. يساعد تناول شاي الكركم أيضًا على تعزيز الدورة الدموية في الجسم، مما يعزز صحة الكبد بشكل أكبر.

عصير الشمندر-

يحتوي الشمندر (أو البنجر) على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والبكتين والبيتالين والبيتين. كما يتميز بتوفيره لكمية كافية من الألياف والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامينات A وC.

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