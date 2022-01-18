عارض غير مألوف لـ «أوميكرون»..انتبهوا إلى هذا العضو من الجسم

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

حذرت طبيبة بريطانية من وجود عارض غير مألوف يشير إلى الاصابة بالمتحور«اوميكرون»، وأشارت الطبية إلى أن الإصابة بالتهاب ملتحمة العين، قد يشير إلى الإصابة بسلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة «ديلي إكسبريس» عن الطبيبة، نينا أسلم، إن أعراض التهاب ملتحمة العين تعتبر الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين لاتظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض. بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأضافت الطبيبة: «يمكن تفسير هذه الظاهرة بالعدد الكبير من المستقبلات الموجودة في العين. بفضل هذه الخلايا، يمكن للفيروس التاجي أن يدخل الجسم».

وأوضحت الطبيبة أن نصف الأشخاص فقط الذين أصيبوا بـ «أوميكرون» يعانون من أعراض نموذجية لـ COVID-19 في شكل حمى وسعال وفقدان حاسة الشم. يواجه البعض أعراضا غير عادية مثل التهاب الغشاء المخاطي للعين.

ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.

وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ في حال غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.

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