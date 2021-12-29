نقص فيتامين ب 12.. علامة تحذيرية تظهر في الفم

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تشوه خلايا الدم الحمراء وعدم إمكانية نقل الأكسجين بنجاح في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى مشكلات صحية مختلفة، وقد تكون هناك العديد من العلامات التحذيرية لنقص فيتامين ب 12 منها ظهور تقرحات في الفم.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن خبراء في مؤسسة أورال هيلث فاونديشن قولهم إن تقرحات الفم المؤلمة وعادة ما تكون حمراء أو صفراء اللون، يمكن أن تظهر داخل الخدين وعلى الشفاه واللسان واللثة أو في سقف الفم.

وأشار الخبراء إلى أن معظم هذه القروح تكون في حجم الجزء العلوي من قلم رصاص، ويمكن أن تأتي في شكل مجموعات.

وليس من غير المألوف أن يصاب الشخص الذي يعاني نقص فيتامين ب 12 بما يصل إلى ستة تقرحات بالفم في وقت واحد، مع ضرورة التنبه إلى أن هذه التقرحات قد تكون أيضاً علامة تحذيرية على فقر الدم.

ووفق هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن نقص فيتامين ب 12 قد يؤدي أيضاً إلى التهاب اللسان واحمراره، وقد تشمل العلامات الأخرى لنقصان فيتامين ب 12 كلا من التعب الشديد والوخز وضعف العضلات واضطراب الرؤية والمشكلات النفسية مثل الاكتئاب، وقد يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضاً إلى مشاكل في الذاكرة والإدراك.

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