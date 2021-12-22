نقص فيتامين ب 12.. علامة تحذيرية تجدها في الساقين

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يلعب فيتامين ب 12 دوراً كبيراً في دعم الجهاز العصبي، لذا فإن حرمان الجسم من هذا الفيتامين سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل، وتشير المصادر الصحية إلى هناك علامة تؤشر على نقص فيتامين ب 12 تحدث في الساقين خلال الليل.

ووفقاً للطبيبة دون هاربر، فإن العلامات المرتبطة بمستويات B12 المنخفضة يصعب رصدها سريعاً وبمرور الوقت يصاب الشخص بالضعف أو التعب أو الدوار من حين لآخر، ويمكن أن تظهر أحاسيس مؤلمة في الساقين وخاصة خلال الليل.

ويساعد فيتامين ب 12 على إنتاج مادة تسمى المايلين في الجهاز العصبي، والتي تغلف الأعصاب وتحميها مما يساعدها على نقل الأحاسيس، وبدون هذا الغلاف تتلف الأعصاب مما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من المشاكل ، بما في ذلك الألم.

وغالباً ما يتركز الألم المرتبط بانخفاض مستويات B12 في اليدين والقدمين، ولكنه قد يظهر في بعض الأحيان في الساقين أيضاً.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن من الأمراض الأخرى التي قد تصاحب ألم الساق، الضعف والتعب والشعور بخفة الرأس والدوخة وخفقان القلب وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس أو التهاب اللسان واحمراره.

ويوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومخلفاتها والحليب والأسماك والبيض، ولكن أغنى المصادر هي الكبد والمحار.

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