أعراض متحور أوميكرون.. علامة تظهر عندما تكون نائماً

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

مع ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في بلدان عدة، وخاصة بريطانيا، كشف أطباء عن الأعراض الرئيسية التي يعاني منها المرضى الذين يصابون بالمتحور الجديد، ومنها علامة تظهر أثناء النوم، ألا وهي التعرق الليلي.

وقال الدكتور أمير خان إن الأطباء من جنوب إفريقيا - الدولة التي تم اكتشاف المتحور فيها لأول مرة - اكتشفوا أن المرضى الذين يصابون بأوميكرون يعانون من التعرق الليلي أثناء نومهم، وفقًا لتقارير ويلز أونلاين.

وكانت دراسة بريطانية قد كشفت أمس أن من أعراض متحور أوميكرون.. علامة تظهر عند تناول الطعام ألا وهي فقدان الشهية.

أعراض متحور أوميكرون

ونقلت "ميرور" عن الطبيب أمير خان قوله إن المرضى عانوا أيضاً من آلام في الجسم وإرهاق وحمى وسعال جاف والتعرق الليلي، مشيراً إلى أن التعرق الليلي المقصود هو أن تستيقظ لتجد أن ملابسك مبللة تماماً وقد تضطر إلى النهوض وتغييرها.

أما السلالات الأخرى لفيروس كورونا، فإن أعراضها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، فضلاً عن فقدان أو تغيير حاسة الشم أو التذوق، وهو ما يفرق بينها وبين أعراض المتحور أوميكرون.

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