أعراض متحور أوميكرون.. علامة تظهر عند تناول الطعام

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يواصل متحور أوميكرون لفيروس كورونا انتشاره في بلدان عدة، وفي بريطانيا تخطت حالات الإصابة 10 آلاف خلال يوم واحد، وتشير بعض البيانات إلى أن هناك إحدى علامات الإصابة بمتحور أوميكرون تظهر عند تناول الطعام وهي فقدان الشهيرة.

وأظهرت البيانات التي جمعتها في بريطانيا دراسة ZOE Covid Symptom ، والتي كانت تراقب تأثير المتحور الجديد، أن 50٪ فقط من الأشخاص عانوا من الأعراض الثلاثة التقليدية للحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن من بين الأعراض غير التقليدية التي تم الإبلاغ عنها فقدان الشهية، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".

ومن بين أهم خمسة أعراض لمتحور أوميكرون تم الإبلاغ عنها:

سيلان الأنف. صداع الرأس. التعب (خفيف أو شديد). العطس. التهاب الحلق.

كما تم الإبلاغ عن ضبابية الدماع، وهو مصطلح لوصف الشعور بالارتباك والنسيان وقلة التركيز.

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