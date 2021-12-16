أعراض تميز المتحور «أوميكرون» عن غيره

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف خبراء من جنوب أفريقيا عن عارضين غير عاديين لدى المصابين بسلالة «أوميكرون».

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الأطباء سجلوا آلام الظهر والتهاب الحلق لدى المرضى المصابين بالمتحور الجديدة لفيروس كورونا «أوميكرون». كما أشار الأطباء إلى أن المرضى الذين يعانون من سلالة أوميكرون أقل احتمالا بنسبة 23 % أن ينتهي بهم المطاف في المستشفيات من أولئك المصابين بسلالة دلتا. بحسب «سبوتنيك» التي نقلت التقرير.

وأشار الخبراء الأفارقة إلى أهمية العزلة الذاتية عند اكتشاف أعراض العدوى من أجل منع انتشار العدوى، مؤكدين أن العديد من المواطنين يشعرون بعدم الراحة في الحلق بسبب الالتهاب الحاد في الجهاز التنفسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديسكفري هيلث»، أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب أفريقيا، ريان روتش، إن الخبراء لاحظوا أعراضًا مختلفة عند إجراء الدراسة.

وتابع: «هذا عادة ما يتبعه احتقان بالأنف مع أعراض شائعة أخرى مثل السعال الجاف وألم أسفل الظهر»، مضيفا أنه في حين أن معظم الحالات كانت خفيفة، فإن هذا لا يعني أن الفيروس ليس أكثر قابلية للانتقال.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن متحوّر «أوميكرون»، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة «دلتا».

وتقول المنظمة إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة «أوميكرون» لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.

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