خبيرة تعذية تحذر من «ملك الفواكه».. خطرعلى الصحة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت مختصة في التغذية من مخاطر صحية تسببها فاكهة شهيرة جدا بفوائدها الصحية، حتى انه يطلق عليها في عدد كبير من دول آسيا لقب «ملك الفوكه».

وقالت خبيرة التعذية الروسية ليرا لافسكي، لوكالة «سبوتنيك»: «في آسيا، يُطلق على المانغو لقب «ملك الفواكه»، فهو مصدر غذاء ممتاز لتقوية جهاز المناعة، كما أن الاستهلاك المنتظم للفاكهة يساعد في دعم نظام القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة العين نظرًا لاحتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم، والحديد والزنك».

وتضيف: «لا ينصح به (المانغو) للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفاكهة، وأولئك الذين يراقبون مستويات السكر في الدم ويتجنبون الفركتوز، لأنه يمكن أن يسبب انفجارات لمستوى الأنسولين في الدم».

وتنصح في هذه الحالة، تقليل كمية المانجو التي يتم تناولها إلى 50 غرامًا وتناولها بعد الوجبات، حتى لا تسبب ارتفاعًا في هرمون البنكرياس.

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