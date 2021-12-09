طبيب يدون ملاحظاته على ظهر مريض لسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت امرأة أميركية من ولاية يوتا ، صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جسم زوجها المليء بالملاحظات الطبية بعد زيارته لطبيب الجلدية الشهر الماضي والذي أدهش الكثير متسائلين سبب هذة الملاحظات .

وتوضيحا للموقف الغريب الذي لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت المرأة وتدعى برينلي مايلز وهي تحكي تفاصيل الموقف "إنها نصحت زوجها بالذهاب إلى طبيب الجلدية للاطمئنان، بعدما لاحظت وجود الكثير من الشامات المريبة على جسده، وقامت بإحاطتها بدوائر باستخدام القلم حتى يسهل على الطبيب إحصاءها وفحصها بشكل جيد.

وبالفعل توجه الزوج إلى طبيب الجلدية الذي قام بفحص الشامات والندوب الموجودة على ظهره وصدره للاطمئنان علي نفسه وفهم سبب هذه الشامات، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولدى عودته إلى المنزل، خلع الزوج قميصه ليتبين بأن الطبيب قد قام بكتابة ملاحظاته حول كل شامة، حيث تظهر الصور التي شاركتها برينلي، عن بعض الملاحظات المطمئنة التي تقول بأن عدداً من الشامات سليمة، في حين كُتب حول بعض الشامات الأخرى عبارة: " تم أخذ خزعة منها للفحص".

وعلق الكثير من المتابعين على الصور، ومن بينهم بعض أخصائيي الأمراض الجلدية الذين قالوا إن الزوجات كثيراً ما يرسلن أزواجهن إلى طبيب الجلدية لإجراء فحوصات مماثلة، وهذا موضع تقدير لهن.

يذكر أن أخصائيي الأمراض الجلدية، يوصون عادة بفحص الشامات المريبة في الجسم، لأن الكثير منها يمكن أن يظهر نتيجة أورام سرطانية خطيرة، وقد يظنها الكثيرون بأنها شامات عادية فمن الأفضل الذهاب إلى الطبيب وفحصها للاطمئنان .

والشامات حسب "أخبار اليوم" المصرية هي نوع شائع من حالات نمو الجلد، غالبًا ما تظهر على هيئة بقع صغيرة ذات لون بني داكن وتنتج من مجموعات من الخلايا الصباغية، وتظهر الشامات عامةً في أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة ويمتلك معظم الأشخاص نحو 10 إلى 40 شامة، بعضها قد يتغير مظهرها أو تختفي بمرور الوقت.

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