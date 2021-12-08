أعراض غير عادية لمتحور «أوميكرون» لدى الأطفال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف طبيب البريطاني، عن أعراض غير عادية لفيروس كورونا، تتجلى لدى الأطفال المصابين بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا.

وقال الأخصائي البريطاني ديفيد لويد في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إن ما يصل إلى 15٪ من الأطفال المرضى الذين يعانون من متحور «أوميكرون» يصيبهم طفح جلدي، وهو طفح جلدي غير عادي.

وقال:«يتطلع الأطباء تدريجيا إلى المزيد من المعلومات عن هذه السلالة من فيروس كورونا. ودعونا نأمل ألا يكون هذا المتحور مميتا مثل»دلتا«وأن نتمكن من التعامل معه».

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا أكثر عدوى من متحورات أخرى.

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