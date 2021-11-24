ارتعاش جفن العين قد يكون مؤشراً على نقصان هذا الفيتامين

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

فيتامين B12 يعد من أهم الفيتامينات الضرورية للجهاز العصبي ووظيفة الدماغ المثلى، وهناك بعض العلامات التي قد تحذرك من انخفاض مستوياته لديك، ومنها مضاعفات حول العينين مثل الارتعاش وتشنجات الجفن.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن واحد من كل 10 أشخاص فوق سن 75 يعاني من نقص فيتامين ب 12، لأن أجسامهم غير قادرة على امتصاص هذا الفيتامين بسهولة.

وفيتامين B12 هو عنصر غذائي رئيسي يشارك في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحويل الطعام إلى طاقة والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وتعتبر أطراف الجسم موقعًا معروفًا للمضاعفات المرتبطة بالمستويات المنخفضة لأنها حساسة للمس، وإذا ظلت مستويات الفيتامين دون الحد الأمثل لفترات طويلة، فقد تشعر بالوخز في الأطراف.

ومن بين الأعراض الأخرى لنقصان فيتامين B12 الشعور بالتعب العام وشحوب الجلد وفقدان الوزن.

كيفية علاج نقص فيتامين B12

يوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، لذلك نادراً ما يعاني الأشخاص الذين يأكلون ما يكفي من الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان من النقص، ومع ذلك سيتم في بعض الأحيان تقديم مكملات لأولئك الذين يعانون من نقص في النظام الغذائي، وفقاً لإرشادات الطبيب وبوصفة طبية.

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