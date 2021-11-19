اليوسفي .. فوائد صحية بالجملة

المصدر: برلين -د ب أ

قال مركز الصحة الألماني إن فاكهة اليوسفي تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تعد كنزا من الفيتامينات والمعادن، كما أنها تعتبر مفتاحا للرشاقة.

وأوضح المركز أن اليوسفي غني ببروفيتامين (أ) المهم لصحة النظر وفيتامين (ب) المهم لصحة الأعصاب وفيتامين (ج) المهم للمناعة، كما أنه يحتوي على الكالسيوم المهم لصحة العظام والبوتاسيوم المهم لصحة القلب.

ويزخر اليوسفي أيضا بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنشيط عملية الهضم.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد اليوسفي على التمتع بالرشاقة؛ حيث إنه يحتوي على مادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون، كما أنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام من اليوسفي على 50 سعرا حراريا فقط.

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