«ليالي الفن» في دبي.. أمسيات إبداعية تحمل شعار «التجديد»

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تحت عنوان «التجديد»، أقيمت النسخة 12 من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، مقدمة للزوار طيفاً واسعاً من الأعمال الفنية والإبداعية الملهمة، التي يقدمها نخبة من الفنانين والموهوبين، والتي تجمع بين التصميم وفنون الأداء والتشكيل والأعمال التركيبية.

وقدمت الفنانة آساره إبراهيم بور أداءً فنياً يصور مفهوم «التجديد» من خلال العمل الذي وضعت فيه حركات جسدها على الكانفاس، مستعينة بالفحم لتقديم لوحة تركز على كيفية تداخل الخطوط واكتمالها، ما يسمح بتشكيل نمط لوني يجسد فكرة التجديد. وتحدثت بور لـ«الإمارات اليوم» عن عملها، وقالت إن «العمل يطرح مفهوم التواصل، خصوصاً من خلال المركز في وسط اللوحة، فوسط اللوحة يُرى بشكل واضح، وهذا يؤكد أن الطاقة الخاصة بإعادة الابتكار انطلاقاً من الوسط، تمثل ما هو أبعد من الابتكار، أي الإنسانية بمفهومها المطلق». ولفتت الفنانة الإيرانية إلى أنها من خلال العمل تقود الناس معها، ليبحروا في عالم الحركة واللون من أجل الوصول إلى مكان جديد في أعماق الذات.

وتطرح المهندسة المعمارية، آلاء شبلي، تصميمها الخاص بالإضاءة، الذي يطرح مفهوم الاستدامة، من خلال التصاميم المقدمة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن مصابيح مصممة بأسلوب يحاكي الحركات الطبيعية للخفافيش. وتحدثت شبلي عن تصاميمها، وقالت: «يرتكز هذا التصميم المستدام على نهج علمي متعدد التخصصات، لا يقف عند استخدام الطبيعة كمصدر إلهام للجمال فحسب، بل يركز على التعمق بمبادئ البناء التي نجدها في البيئات، ولدى الأنواع الحية وتطبيقها، وقد فاز العمل بجائزة عالمية، ولهذا قدمت نسخاً متطورة عنه». وأكدت أنها عملت على ربط الطبيعة بالتصميم، فهي استوحت الفكرة من حركة جناح الخفاش، حيث تظهر على أجنحته عند الفتح والإغلاق العديد من النقوش، التي ترجمت في العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news